Seniorzy stawiają osobisty kontakt z bankiem ponad bankowość internetową

Osoby powyżej 60 roku stanowią coraz większą grupę wśród Polaków. Z badania przygotowanego na zlecenie Alior Banku wynika, że seniorzy podchodzą z dystansem do bankowości internetowej, a blisko jedna trzecia z nich podaje brak wiedzy jako powód takiego stanu rzeczy. Osoby starsze wciąż preferują osobisty kontakt z bankierem.

Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz jednoczesne starzenie się społeczeństwa to zjawiska, które w najbliższych latach mogą prowadzić do wykluczenia wielu starszych Polaków. Bankowość to jeden z segmentów usług, gdzie szybko postępuje cyfryzacja. Ponieważ, jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, rachunek w banku posiada 57% osób po 59. roku życia, a jedna trzecia z nich korzysta ze zdalnych kanałów bankowych, z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka Alior Bank postanowił sprawdzić bankowe zwyczaje Polaków 60 plus.

Z dystansem do nowoczesnych technologii

Z badania przeprowadzonego przez Kantar Polska na zlecenie Alior Banku wynika, że osoby powyżej 60. roku życia zdecydowanie chętniej korzystają z bankowości internetowej niż mobilnej. Logowanie na konto przez stronę internetową banku zadeklarowało 49% badanych, natomiast przez aplikację w telefonie zaledwie 16%. Bankowość internetowa najczęściej jest wykorzystywana do realizacji przelewów (96%) oraz sprawdzania salda (90%), a także bezpośrednie płacenie za produkty i usługi przez Internet, między innymi za pomocą szybkich płatności typu pay-by-link (53%).

Najstarsi uczestnicy badania najczęściej używają bankowości elektronicznej do nieskomplikowanych czynności, to i tak widać ku temu bariery. Wśród przeszkód respondenci wskazywali najczęściej brak wiedzy (29%) oraz własne przyzwyczajenia i brak potrzeby korzystania z kanałów cyfrowych (21%). Osoby starsze zniechęcają także obawy o bezpieczeństwo (23%).

- Dostrzegamy te ograniczenia również w rozmowach z naszymi klientami. Wciąż wśród wielu z nich istnieje pewna nieśmiałość w korzystaniu z nowych technologii. Rozumiemy te argumenty i chcemy na nie odpowiadać. Dlatego jednym z celów bankowego projektu „cyfryzacja” jest wspieranie i edukowanie w zakresie korzystania z bankowości internetowej i mobilnej. W naszych oddziałach wprowadzamy strefy, w których bankierzy wytłumaczą, a przede wszystkim pokażą, jak działają nowoczesne formy bankowości.

- powiedziała Dorota Mielewczyk, Menedżer ds. Badań Marketingowych i Rozwoju Alior Banku

Osobisty kontakt z bankiem

Osoby mające 60 lat lub więcej wolą osobiście załatwiać swoje sprawy. Wyniki badania pokazują, że aż 83% respondentów w tym wieku odwiedziło oddział swojego banku przynajmniej raz w roku. Jednocześnie 39% ankietowanych przyznało, że takie wizyty miały miejsce więcej niż pięć razy w ciągu dwunastu miesięcy. Tylko 17% z tej grupy wiekowej nie było w placówce banku ani razu. Najczęściej polscy seniorzy w oddziałach wypłacają pieniądze (40%), zdobywają informacje o produktach finansowych (26%) oraz wypłacają pieniądze (22%).

Co ciekawe, płacenie gotówką i kartą w sklepach stacjonarnych są wśród Polaków 60+ tak samo popularne (odpowiednio 78% i 76% wskazań). To zdecydowanie najchętniej wybierane sposoby rozliczania płatności za zakupy, które w przypadku tej grupy wiekowej utrzymują dużą przewagę nad różnego rodzaju płatnościami mobilnymi. Osoby starsze nie boją się więc korzystać z karty płatniczej.

Wśród najstarszych ankietowanych tylko niewielka część jest otwarta na nowoczesne rozwiązania i usprawnienia, jakie umożliwia bankowość elektroniczna. Blisko połowa zgadza się ze stwierdzeniem, że chętnie załatwialiby sprawy urzędowe na stronie internetowej swojego banku. Jednocześnie tyle samo osób nie chciałoby w ten sposób kupować ubezpieczenia.

Źródło tekstu: Alior Bank