Promocja w Orange: telefony dla seniorów w dobrych cenach

Z okazji nadchodzącego Dnia Babci i Dnia Dziadka Orange obniżył ceny smartfonów, które uważa za najlepsze dla seniorów.

Nie trzeba nikogo z was przekonywać, że telefon komórkowy to niezwykle przydatne narzędzie, ale przedstawiciele starszego pokolenia wciąż miewają wątpliwości. Orange przygotował promocję, która może w tym pomóc. Obniżone zostały ceny trzech modeli telefonów, które są odpowiednie dla seniorów. Taki prezent ucieszy obie strony.

Telefon na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Meizu Note 8 w wariancie z 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci na dane można kupić nawet o 120 zł taniej niż zwykle. To smartfon o przeciętnych parametrach, ale z wygodnym 6-calowym ekranem. Jeśli obdarowywana osoba ma problemy ze wzrokiem, w ustawieniach FlymeOS można powiększyć wyświetlany tekst. Meizu Note 8 ma dwa gniazda na SIM.

Promocją zostały objęte także prostsze telefony, które świetnie się sprawdzą w rękach osób wolących dzwonić i SMS-ować niż buszować po internecie. Orange Dixo to prosty, składany telefon z klasycznymi przyciskami i obsługa łączności 3G.

Trzecia propozycja Orange to MaxCom MM721. Będzie idealny dla osób, które szukają niedużego telefonu bez ruchomych elementów. Telefon waży tylko 84 gramy i ma 12,5 mm grubości. Można z niego słuchać muzyki (ma gniazdo na kartę pamięci microSD do 16 GB) i radia. Do tego telefon może stać w stacji dokującej, co jest wygodne dla osób obeznanych z telefonami stacjonarnymi.

Cena pierwszego z nich została obniżona w Planach Mobilnych 45, 55 i 75 – o 24 zł, drugiego aż o 120 zł w Planie Mobilnym 55.

