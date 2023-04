Rosyjskie telekomy ostrzegają przed drożyzną

Rosyjscy operatorzy telekomunikacyjni wysłali pismo do tamtejszego Ministerstwa Cyfrowej Transformacji z ostrzeżeniem o możliwym wzroście cen usług telefonicznych i internetowych. Wszystko przez wyższe opłaty za prąd.

VimpelCom (Beeline), MTS, MegaFon i dwie inne firmy telekomunikacyjne zwróciły się do rosyjskiego Ministerstwa Cyfrowej Transformacji z ostrzeżeniem, że wkrótce może nastąpić znaczny wzrost cen za łączność komórkową i Internet. Ma on wynikać ze zwiększonych kosztów przyłączenia stacji bazowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych do sieci elektroenergetycznej. W swoim liście do firmy zwracają się do ministra rozwoju cyfrowego, komunikacji i środków masowego przekazu Maksuta Szadajewa z prośbą o doprowadzenie do rewizji zniesienia preferencyjnej stawki w wysokości 550 rubli (28 zł) za podłączenie obiektów o przepustowości do 15 kW do sieci energetycznej.

Dotychczasowa cena 550 rubli obejmowała wszystkie wydatki (do 15 kW), teraz cena jest obliczana za jeden kW. Na przykład od 1 lipca 2022 roku za podłączenie instalacji o mocy 15 kilowatów trzeba zapłacić nie 550 rubli, ale 3000 rubli (154 zł) za kW. Od 1 lipca tego roku cena wzrośnie do 4000 rubli (206 zł), a od 1 lipca 2024 roku do 5000 rubli (257 zł). W rezultacie zamiast 550 rubli za podłączenie instalacji o mocy 15 kW operator zapłaci 75000 rubli (3855 zł).

Firmy energetyczne płacą za komunikację po cenach rynkowych. To trochę dziwne, że nie jak partner. FAC [Federalna Służba Antymonopolowa, przyp. red.) mogłaby się temu przyjrzeć.

– tak na list zareagował Nikołaj Szulginow, rosyjski ministerstwa energii

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji powiedział, że resort nie otrzymał jeszcze pisma, ale wie o podwyżce taryf dla operatorów. Powiedział też, że resort będzie nalegał na zmianę zasad przyłączenia, w wyniku czego ceny komunikacji dla konsumentów mogą pozostać na dotychczasowym poziomie. W przeciwnym razie FAS zacznie sprawdzać operatorów pod kątem naruszeń cenowych.

Zobacz: Rosja i Chiny znów się dogadały. Google przechytrzony

Zobacz: Rosjanie kontra PlayStation. Sąd w Petersburgu zadecydował

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shag 7799 / Shutterstock.com, Szhutterstock

Źródło tekstu: 4pda.to