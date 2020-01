Poczta Polska kupi listonoszom 30 tys. tabletów Galaxy

Listonosz z tabletem – już niedługo będzie to element naszej codzienności. Poczta Polska uruchomiła projekt „Mobilny Listonosz”, w ramach którego wyposaży listonoszy w 30 tysięcy nowych tabletów Samsung Galaxy Tab Active 2.

Poczta Polska podpisała umowę na dostawę tabletów z konsorcjum Integrated Solutions i Orange Polska, które będzie przez najbliższe 3 lata obsługiwać projekt „Mobilny Listonosz”. Umowa obejmuje do 30 tys. urządzeń, dostęp do internetu, oprogramowanie do zarządzania flotą urządzeń oraz serwis i naprawy.

To największe tego typu wdrożenie w Europie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dzięki nowym tabletom Poczta Polska przez kolejne trzy lata będzie mogła obsługiwać przesyłki z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru. […] Warto podkreślić, że z roku na rok liczba przesyłek z EPO rośnie o około 30–40 %

– powiedział Grzegorz Kurdziel, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. sprzedaży. Łączna wartość umowy przekroczyła 116 mln zł.

Galaxy Tab Active 2 z wojskową normą wytrzymałości

Dostarczający korespondencję będą mieli do dyspozycji tablety Samsung Galaxy Tab Active 2 o wzmocnionej konstrukcji, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Obudowa tego tabletu spełnia wojskową normę wytrzymałości MIL-STD-810G. Tablet można obsługiwać palcem lub pasywnym piórkiem S Pen. To oznacza, że czeka nas mniej podpisywania papierów, a więcej pisania po ekranie.

Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru w czasie rzeczywistym

Zmiana pozwoli zastąpić papierowe potwierdzenie doręczenia przesyłki potwierdzeniem elektronicznym. Klienci korzystający z usługi Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru otrzymają „zwrotkę” natychmiast po tym, jak adresat ją podpisze na tablecie listonosza. Klienci tacy jak sądy i prokuratura będą mieć pełnię informacji o doręczeniu przesyłek, razem z podpisem i dokładną godziną doręczenia. Opcja EPO jest dostępna także dla innych klientów umownych, którzy chcą otrzymywać potwierdzenia odbioru, ale nie są zainteresowani przechowywaniem papierowych dokumentów.

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru wymaga określonej jakości podpisu elektronicznego, co zostało wyszczególnione w umowie na doręczanie korespondencji dla sądów i prokuratur. Te wytyczne były postawą do określenia wymagań sprzętowych dla nowych tabletów.

Tablety będą wprowadzane do placówek w czterech etapach. Pierwsza pula urządzeń zostanie przekazana do końca stycznia 2020 r., wymiana ponad 20 tys. urządzeń potrwa ok. 3 miesięcy.

Źródło zdjęć: Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska