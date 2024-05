Operatorzy pokłócili się o 5G. Musiał interweniować sąd

Czy sieć w paśmie 700 MHz można reklamować jako 5G? Zdaniem francuskiego sądu tak.

Kto ma prawdziwe 5G, a kto tylko udaje? – to temat, który jeszcze do niedawna rozgrzewał Internet do czerwoności również w Polsce. Zresztą, chyba każdy doskonale pamięta niesławne 5G Ready w sieci Play. U nas skończyło się jednak tylko na PR-owych kuksańcach, podczas gdy we Francji telekomy spotkały się na sali sądowej.

Konkretniej rzecz ujmując, naprzeciwko siebie stanęły sieci Orange oraz Free. Ci pierwsi zarzucali tym drugim, że wbrew faktom wykorzystują hasło reklamowe o „najlepszej” sieci piątej generacji, ale sąd powództwo oddalił. Obciążył w dodatku giganta kosztami w wysokości 150 tys. euro.

Orange: 5G w paśmie 700 MHz to nie 5G

Orange zarzucało, że Free nadużywa terminu 5G, gdyż stosuje go wobec sieci działającej w paśmie 700 MHz. Co za tym idzie, niesłusznie chwali się pokryciem na poziomie 94 proc. terytorium kraju. Dla kontrastu pomarańczowy operator ma we Francji pokrycie na poziomie około 60 proc., ale w pasmach 3,6 a nawet 26 GHz.

Wedle przedstawianej argumentacji doszło do „oszustwa co do zasadniczej jakości sieci i oczekiwanych właściwości”, gdyż w ocenie Orange sieć Free „nie jest zgoda ze standardem 5G w pełnym tego słowa znaczeniu”.

Ale paryski sąd orzekł na korzyść Free, odrzucając wszelkie roszczenia Orange o odszkodowanie i nakazy sądowe. Jak oceniono, nie dochodzi do wprowadzenia konsumentów w błąd, gdyż wyróżnione w powództwie materiały reklamowe nie zawierają żadnych deklaracji prędkości łącza.

Pomarańczowi nie dają za wygraną

Rzecz jasna, Orange nie chce dać za wygraną i od razu zapowiedział apelację. Tym razem przytoczył jednak inny materiał reklamowy Free, a mianowicie taki, w którym firma mówi w kontekście 5G o „trzykrotności prędkości 4G”.

Sieć Free wygrała więc bitwę, ale nie wojnę. Tak czy siak, chwilowo może w dalszym ciągu twierdzić, że jej sieć 5G jest najlepsza we Francji. Inna sprawa, że w gruncie rzeczy Orange ma szansę zrobić dokładnie to samo, ale z jakiegoś powodu najpierw chce uciszyć konkurenta.

