Szukasz hostingu? Sprawdź, który jest najszybszy

Szybkość działania stron WWW zależy między innymi od czasu, w którym serwer przetwarza dane. Na tej podstawie powstał ranking szybkości ośmiu największych firm hostingowych w Polsce.

Szybkość działania stron internetowych zależy od różnych czynników, w tym od czasu, jaki jest potrzebny, by serwer przetworzył dane. Sprawdzić to można na przykład za pomocą popularnego skryptu Vanilla Benchmark. Używając wersji 1.6 tego narzędzia sprawdzono, jak szybko wykonywane są typowe zadania w PHP w największych firmach hostingowych w Polsce. Testy były robione co miesiąc, od lipca do grudnia 2022 roku z wykorzystaniem działającego na serwerach PHP 8.

Jednorazowe wyniki pomiarów mogą być zaburzone różnymi chwilowymi zdarzeniami na serwerach, stąd decyzja o regularnym powtarzaniu tego samego testu. Na podstawie otrzymanych danych obliczono średni czas wykonywania skryptu Vanilla Benchmark. Testowe oprogramowanie najszybciej działało na serwerach w nazwa.pl, a najwolniej w home.pl. Szczegóły zawiera tabela oraz wykres poniżej.

Nazwa firmy lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień średnia nazwa.pl 87 87 89 88 86 86 87 dhosting.pl 133 136 131 131 133 135 133 cyberfolks.pl 140 138 135 133 137 136 137 ohv.pl 169 166 171 166 171 173 169 webd.pl 423 291 107 120 107 109 176 lh.pl 167 185 165 209 178 169 179 mydevil.net 237 239 254 361 245 237 262 home.pl 335 335 321 335 352 320 333





Każda aplikacja typu WordPress wykonuje tysiące różnych operacji, zanim w przeglądarce pojawi się wynik w postaci strony WWW. Im szybciej przetwarzane są informacje z bazy danych, tym w krótszym czasie witryna internetowa może zostać wysłana do przeglądarki. Ten sam serwis WWW, w zależności od szybkości serwera.

Od czego zależą wyniki?

Sercem każdego serwera jest jego procesor, który przetwarza skrypty PHP i dynamicznie generuje zawartość stron WWW. Najważniejszym jego parametrem jest szybkość wykonywania operacji w jednym wątku, chociaż wiele osób mylnie uważa, że liczy się przede wszystkim jego całkowita moc. Nie wiedzą one jednak, że każde zapytanie o stronę może być przetwarzane tylko przez jeden rdzeń procesora, a całkowita moc obliczeniowa jednostki obliczeniowej ma wpływ jedynie na liczbę jednocześnie obsługiwanych usług hostingowych i kierowanych do nich zapytań.

Vanilla Benchmark

Możesz także samodzielnie przetestować szybkość działania serwera, na którym uruchomiona jest Twoja strona WWW, za pomocą popularnego programu Vanilla Benchmark, napisanego w PHP. Wystarczy, że ściągniesz na swój hosting pojedynczy plik PHP ze strony https://github.com/vanilla-php/benchmark-php i wywołasz go, jak każdą inną stronę WWW, przez przeglądarkę internetową. Otrzymasz w ten sposób wyniki analogiczne, jak opisane wyżej.

Aby uzyskać najbardziej wiarygodne dane, powtórz test o różnych godzinach, w różne dni tygodnia. Możesz nawet użyć tego narzędzia do przetestowania, czy serwer, na którym działa Twoja strona, nie jest przeciążony. Każdy wynik wyższy od przeciętnie osiąganych rezultatów będzie na to wskazywał.

Źródło zdjęć: Szutterstock, nazwa.pl

Źródło tekstu: nazwa.pl