Polacy robili to latami. Dzisiaj zmieniają nawyki

Internet można porównać do wielkiego bufetu, na którym znajduje się wiele darmowych próbek, lecz za większe dania trzeba zapłacić. A co, gdyby tego nie zrobić? Młodzi Polacy nadal pobierają z nielegalnych źródeł, ale dane są coraz bardziej optymistyczne.

Setki płatnych subskrypcji, coraz droższych gier wideo i darmowego okresu próbnego, który jednak wymaga podania danych karty płatniczej, mogą mocno uderzyć w portfele internautów. Żeby za to wszystko uczciwie zapłacić, trzeba zarabiać niemałe pieniądze, lecz część internautów woli tańsze, niekoniecznie legalne rozwiązanie - piractwo.

Coraz mniej Europejczyków korzysta z pirackich treści?

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przeprowadził ankietę wśród młodych obywateli Unii Europejskiej. Wyniki wskazują, że na przestrzeni lat, młodzież coraz rzadziej sięga po treści z nielegalnych źródeł. Dane zebrane przez tegoroczną ankietę pokazują, że aż 60 procent europejskiej młodzieży w zeszłym roku nie używało, odtwarzało, pobierało ani transmitowało treści z nielegalnych źródeł, w porównaniu z 51% w 2019 i 40% w 2016 roku. Jest to potwierdzeniem istniejącej tendencji.

Pomimo coraz bardziej optymistycznych danych, świadome piractwo nadal znajduje się na tym samym poziomie. Przyznało się do niego 21 procent ankietowanych Europejczyków. Znaczna część osób, które dopuściły się piractwa twierdzi, że to dlatego, że została wprowadzona w błąd, z kolei 12 procent ankietowanych odpowiedziało, że co prawda skorzystało z treści z nielegalnych źródeł, lecz zupełnie przypadkowo. W Polsce 19 procent ankietowanych przyznało się do świadomego piractwa. To o 2 punkty procentowe mniej niż w przypadku całości badania.

Co młodzi najchętniej piracą i dlaczego?

Badanie EUIPO zostało przeprowadzone na 22 tysiącach młodych osób w wieku 15–24 lat w 27 państwach członkowskich UE i pokazało, że najczęściej piracone były filmy i seriale telewizyjne, a następnie muzyka. Nikogo pewnie nie zdziwi, że głównymi czynnikami skłaniającymi młodzież do korzystania z pirackich treści jest wysoka cena legalnych subskrypcji i produktów oraz łatwa dostępność do nich za darmo w nielegalnych źródłach.

Jako powody spadku zainteresowania pirackimi treściami, młodzi wskazują osobiste zagrożenia oszustwami cybernetycznymi.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej