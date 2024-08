Szef InPostu wygrywa z Facebookiem

Rafał Brzoska odniósł znaczące zwycięstwo w walce z gigantem technologicznym Meta, właścicielem Facebooka i Instagrama. Chodzi o wstrzymanie reklam z fałszywymi informacjami o żonie szefa InPostu. Decyzja Prezesa UODO pokazuje, że nawet jednostki mogą skutecznie bronić swoich praw i godności w starciu z globalnymi korporacjami.

W ostatnim czasie na rynku technologicznym i wśród użytkowników mediów społecznościowych narasta dyskusja na temat deepfake'ów – technologii, która pozwala na tworzenie realistycznych, ale fałszywych obrazów i filmów, często wykorzystywanych do dezinformacji. Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca, CEO i współwłaściciel Integer.pl oraz InPost, podzielił się w serwisie LinkedIn swoimi doświadczeniami w walce z tego rodzaju zagrożeniami, odnosząc pierwszy znaczący sukces przeciwko gigantowi technologicznemu – firmie Meta.

Deepfake'i, czyli zaawansowane techniki generowania fałszywych multimediów za pomocą sztucznej inteligencji, stanowią poważne zagrożenie dla prywatności, reputacji oraz zdrowia psychicznego osób, których wizerunki są w ten sposób wykorzystywane. W przypadku żony Rafała Brzoski, Omeny Mensah, takie manipulacje doprowadziły do publikacji fałszywych reklam, które zawierały informacje o jej rzekomym pobiciu, aresztowaniu, a nawet śmierci. Tego rodzaju treści mogą wywoływać ogromne szkody emocjonalne oraz społeczne.

Decyzja Prezesa UODO

W odpowiedzi na skargi i naciski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wydał decyzję o tymczasowym zakazie wyświetlania reklam zawierających wizerunek i dane Omeny Mensah na platformach Facebook i Instagram w Polsce na okres trzech miesięcy. Postanowienie to zostało podjęte ze względu na dalekie naruszenie czci i godności Omeny oraz brak poszanowania dla jej życia prywatnego i rodzinnego. Prezes UODO podkreślił, że fałszywe reklamy mogą mieć dotkliwe skutki dla zdrowia psychicznego ofiar oraz innych osób.

Rafał Brzoska wyraził swoją wdzięczność dla Prezesa UODO za odwagę i podjęcie tej precedensowej decyzji. Jego zdaniem, postawa Mirosława Wróblewskiego pokazuje, że można skutecznie walczyć z wielkimi korporacjami, które często wydają się nietykalne. Szef InPostu zaznaczył, że Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, nadal czerpie korzyści finansowe z reklam powielających fake newsy i deepfake'i, mimo licznych apeli o ich usunięcie.

Choć decyzja UODO to ważny krok w walce z dezinformacją, Brzoska podkreśla, że to dopiero początek i zachęca wszystkich do dalszego monitorowania działań firm technologicznych i zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń. Wskazuje, że za złamanie zakazu firmie Meta może grozić kara finansowa w wysokości nawet do 4% światowego przychodu. W pierwszym kwartale 2024 roku Meta zarobiła ponad 36,5 miliarda dolarów.

Przypadek Rafała Brzoski i jego żony Omeny Mensah jest ważnym przykładem na to, że nawet jednostki mogą skutecznie walczyć z globalnymi korporacjami, chroniąc swoje prawa i godność. Decyzja Prezesa UODO stanowi precedens, który może wyznaczyć nowy kierunek w ochronie danych osobowych i prywatności w dobie rosnącego wpływu technologii i mediów społecznościowych. Walka z deepfake'ami i dezinformacją wymaga jednak dalszych, zintensyfikowanych działań na wielu frontach – zarówno prawnych, jak i społecznych.

