Chińczycy spędzają przed telefonami dwa razy więcej czasu niż Amerykanie

​ ​ Ile czasu przeciętny człowiek spędza przed wyświetlaczem telefonu? Chińskie badania dowodzą, że z każdym rokiem coraz więcej, ale i tak ciężko dogonić Chińczyków.

Badania przeprowadzano od stycznia do listopada 2019. Przeciętny użytkownik spędzał przed ekranem telefonu 6,2 godziny (lub 1,8 dnia tygodniowo). To wzrost o 11,3% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosła również liczba aplikacji, których używa przeciętny Chińczyk. Wcześniej było to 21,3. W 2019 roku jest ich 23,6. Tak wynika z raportu firmy QuestMobile.

W aju 2019 ukazał się natomiast raport innego ośrodka badawczego - eMarketer. Oceniał on, że przeciętni Amerykanie spędzają dziennie trzy godziny i 43 minuty przy urządzeniach mobilnych. To prawie dwa razy mniej niż Chińczycy.

Źródło tekstu: south china morning post, wł