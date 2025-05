Poważna awaria w popularnej sieci z meblami. Zablokowano stronę AKTUALIZACJA

„AWARIA SYSTEMU” – taki komunikat widnieje dziś na drzwiach salonów meblowych sieci Komfort w całym kraju. Oficjalnych wyjaśnień brak. Według informacji przekazanych przez profil Zaufana Trzecia Strona na platformie X sytuacja jest poważna. Strona komfort.pl przynajmniej od wczorajszego popołudnia pozostaje nieaktywna, a komunikaty o „awarii” pojawiły się równocześnie na drzwiach sklepu . Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z błahym błędem technicznym, lecz z poważną usterką.

Jaka jest skala problemu?

Na ten moment nie ma żadnych informacji na temat źródeł problemu. Ciężko więc ocenić czy był to jakiś atak hakerski, czy problemy technologiczne. Póki co, firma nie wydała oficjalnego komentarza w tej sprawie, także jeśli chodzi o media społecznościowe, co już jest wypominane przez klientów w komentarzach. Kilku klientów otrzymało jedynie przeprosiny za utrudnienia w odpowiedzi na komentarz. Największe obawy mogą dotyczyć skali problemu – czy dotknął on tylko systemu sprzedaży, czy też danych klientów?