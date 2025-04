Plus od maja z nowym cennikiem. Oto, co musisz wiedzieć

Co się zmienia w roamingu "Roam Like At Home"?

Zmiany dotyczące roamingu w UE/EOG są wielowymiarowe i oznaczają realne korzyści:

Dalsza część tekstu pod wideo

Więcej danych w roamingu. Zwiększa się pakiet danych stanowiący podstawę do obliczenia Limitu Roamingowego DATA . Od 15 maja na każdą złotówkę (1 zł) opłaty abonamentowej lub za pakiet danych będzie przypadać 0,29 GB danych do wykorzystania w roamingu (z uwzględnieniem progów w cennikach). Oznacza to po prostu więcej gigabajtów dostępnych bez dodatkowych opłat podczas podróży po EOG.

Zwiększa się pakiet danych stanowiący podstawę do obliczenia . Od 15 maja na każdą złotówkę (1 zł) opłaty abonamentowej lub za pakiet danych będzie przypadać do wykorzystania w roamingu (z uwzględnieniem progów w cennikach). Oznacza to po prostu więcej gigabajtów dostępnych bez dodatkowych opłat podczas podróży po EOG. Niższe opłaty dodatkowe (FUP). Obniżone zostają maksymalne dodatkowe opłaty, które operator może naliczyć w ramach Polityki Uczciwego Korzystania (Fair Usage Policy) lub po przekroczeniu podstawowego Limitu Roamingowego DATA. Nowe, niższe stawki to: 6,88 zł za każdy 1 GB (1024 MB) transmisji danych (dotyczy to zarówno dopłat FUP, jak i opłat po przekroczeniu limitu), 0,98 zł za każde 10 minut wykonanego połączenia głosowego (jako dopłata FUP).

Obniżone zostają maksymalne dodatkowe opłaty, które operator może naliczyć w ramach Polityki Uczciwego Korzystania (Fair Usage Policy) lub po przekroczeniu podstawowego Limitu Roamingowego DATA. Nowe, niższe stawki to:

Tańsze połączenia międzynarodowe do UE/EOG

Zmiana dotyczy również osób dzwoniących z Polski (z numeru w sieci Plus) do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Koszt minuty takiego połączenia międzynarodowego głosowego zostanie obniżony do 0,98 zł.

Z czego wynikają zmiany?

Jak informuje operator sieci Plus, modyfikacje stawek są konieczne ze względu na obowiązek aktualizacji opłat w oparciu o referencyjne kursy walut publikowane przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym UE. Jest to standardowa procedura wynikająca z regulacji europejskich.

Ważne informacje dla klientów

Mimo że zmiany są korzystne (obniżają ceny), Polkomtel formalnie informuje o prawie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeśli klient nie akceptuje nowych warunków. Należy tego dokonać do 15 maja 2025 roku.