Plus i Polsat Box rozpieszczają klientów. Będzie łatwiej i taniej

Do tej pory, przejście na wyższy pakiet wiązało się z dodatkową opłatą naliczoną do każdej usługi osobno. Wprowadzając nową ofertę, Plus i Polsat Box zmieniają zasady: za 30 zł na miesiąc można powiększyć wszystkie wybrane usługi z M do L. W ten sposób zyskuje się np. szybszy światłowód – do 1 Gb/s, więcej kanałów TV – do 142 kanałów, nielimitowany dostęp do internetu mobilnego.