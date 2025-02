Orange wyłączy kilka usług. Bez nich kiedyś było trudniej

Dziś istnienie tych usług może budzić zdumienie, a nawet lekki śmiech, ale starsi Czytelnicy pamiętają być może czasy, gdy precyzyjne wyregulowanie zegarka wymagało wykonania telefonu do Zegarynki. Ważnych numerów telefonów nie dało się natomiast znaleźć inaczej, niż otwierając książkę telefoniczną lub właśnie dzwoniąc do Biura Numerów. Dziś większość podobnych operacji wykonamy, zaglądając do internetu – korzystając z wyszukiwarki, komunikatorów i mediów społecznościowych.