Orange przedłuża promocję. Co miesiąc pękata paczka gigabajtów

Promocje dla studiujących użytkowników Orange Flex to już u pomarańczowego operatora tradycja – dostępna są co rok, a ostatnio została ogłoszona we wrześniu 2024 r. Kilka dni temu już się zakończyła, ale operator przedłuża ją na semestr letni.

Zasady pozostają niezmienne – do zgarnięcia jest 6 x 50 GB w comiesięcznych paczkach. Każdy z sześciu pakietów przyznawany będzie co miesiąc od daty aktywacji. Oznacza to, że przez kolejne pół roku do swoich gigabajtów z Planu studenci korzystający z oferty Orange Flex mogą dorzucić 300 GB za darmo.