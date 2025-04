Orange: bezpłatne i bezterminowe 5G dla klientów nju

Jakie są wymogi korzystania z 5G? Z zalet tej technologii skorzystają użytkownicy, którzy znajdą się w zasięgu 5G, a także mają smartfon oraz kartę SIM współpracujące z tą technologią. Obecnie duża część smartfonów dostępnych na rynku pozwala na korzystanie z pełni zalet 5G w paśmie C. Do 5G nie potrzeba specjalnej karty, więc jeżeli dotąd sprawnie działała z LTE, to w nowym standardzie też sobie poradzi.