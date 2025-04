Otwarcie nowego salonu Apple. Dwa dni mocnych promocji

Będzie to drugi salon iSpot w Łodzi, a jednocześnie kolejna lokalizacja spełniająca wyśrubowane kryteria marki Apple. Status Apple Premium Partner to gwarancja dostępu do oryginalnych produktów Apple oraz wsparcia doradców przeszkolonych przez Apple. Nowy salon iSpot w Łodzi został zaprojektowany z myślą o komforcie klientów – oferuje większą przestrzeń, nowoczesny design oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.