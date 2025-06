Trafił do szpitala z poważnymi objawami. Winny smartfon

Uzależnienie cyfrowe jak alkohol i narkotyki

Według relacji lekarzy, nastolatek po odebraniu telefonu wykazywał poważne symptomy kryzysu odstawiennego: niepokój, rozdrażnienie, zaburzenia snu, a nawet objawy somatyczne, takie jak bóle głowy czy brzucha . Tego typu reakcje są typowe dla uzależnień chemicznych, co potwierdza, jak silnie smartfony mogą oddziaływać na młody organizm.

Smartfon, podobnie jak alkohol czy narkotyki, stymuluje układ nagrody w mózgu, wywołując wyrzut dopaminy podczas korzystania z mediów społecznościowych, gier czy komunikatorów. Regularne sięganie po urządzenie prowadzi do powstania mechanizmu nałogowego – młodzi ludzie coraz częściej sięgają po telefon, by zredukować stres, nudę lub niepokój. Gdy nagle zostaną tego pozbawieni, pojawia się „głód cyfrowy”, który może być bardzo trudny do opanowania bez wsparcia specjalistów.