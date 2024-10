Łapią Polaków na tani opał. Można skończyć w zimnie i bez kasy

Policja ostrzega przed kolejnym oszustwem internetowym. Przestępcy polują na Polaków, szukających opału na zimę.

Jeśli nie chcesz skończyć bez oszczędności i bez opału, zachowaj ostrożność przy zakupach internetowych.

Policja ostrzega przed oszustwem „na opał”

Oszustwo tego typu zostało wykryte w Wielkopolsce. Komenda Miejska Policji w Lesznie poinformowała o przypadku mężczyzny, który zapłacił za ekogroszek firmie prowadzącej sprzedaż internetową. Po firmie nie ma śladu. Klient nie otrzymał potwierdzenia, że wpłata dotarła do sklepu, w końcu telefon konsultanta zamilkł, a strona znikła z sieci. Tony ekogroszku też nie widać. Ofiara oszustwa straciła 1200 złotych.

Kilka dni temu mieszkaniec naszego regionu został oszukany przy zakupie opału przez internet. Znalazł w internecie stroną o nazwie związanej z okazyjną sprzedażą węgla, przez którą zakupił toną ekogroszku za kwotę 1200zł. Następnie zgodnie z danymi widniejącymi na stronie, wykonał przelew na wskazane konto bankowe […] Niech ten przypadek będzie ostrzeżeniem dla osób szukających okazyjnych ofert sprzedaży opału. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami oraz obiecują szybką i łatwą dostawę. Niestety w rzeczywistości są to naciągacze, którzy starają się wzbogacić naszym kosztem

– powiedziała mediom Monika Żymełka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Ten przypadek nie jest odosobniony. Kilka dni wcześniej gnieźnieńska policja informowała o oszustwie w gminie Kłecko. Ofiara oszustwa skorzystała z atrakcyjnej oferty na zakup dwóch palet pelletu. Mężczyzna opłacił zakup z użyciem specjalnego linku przelewem internetowym i otrzymał fałszywą fakturę z fikcyjnymi danymi. Nie udało mu się skontaktować ze sklepem. Finalnie pogodził się ze stratą 2100 złotych i udał się na policję. Zakres działania przestępców na pewno nie ogranicza się do Wielkopolski.

Leszczyńska policja apeluje o ostrożność. Warto wziąć to sobie do serca nie tylko przy zakupie opału na zimę, ale w ogóle przy robieniu zakupów internetowych. Policjanci z Leszna zalecają ograniczone zaufanie, płatność za towar przy odbiorze i jeśli to możliwe – robienie zakupów stacjonarnych. Ponadto należy być szczególnie ostrożnym, jeśli towar oferowany jest w okazyjnej cenie.

