Używasz tej aplikacji? To masz duży problem

Na forum skupiającym cyberprzestępców pojawił się łakomy kąsek. To baza danych, wykradziona rzekomo z Trello. Plik zawiera 15 115 516 linii. Według opisu mają to być informacje o użytkownikach aplikacji do zarządzania projektami.

Według sprzedawcy w pliku znajduje się ponad 15 mln e-maili, nazw użytkownika, nazwisk i innych informacji osobistych. Nie jest to pierwszy raz, gdy cyberbezpieczeństwo Trello stoi pod znakiem zapytania.

Trello Allegedly Breached: Database of 15,115,516 User Records Up for Sale



The cybercriminal, who goes by the name 'emo,' claims that the database includes data such as emails, usernames, full names, and other account information.#databreach #CTI #DarkWeb pic.twitter.com/Fim9jOwUzn