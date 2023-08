TikTok wprowadza zmiany. Polacy skorzystają

TikTok wprowadzi zmiany specjalnie dla Europy. Nie robi tego z własnej woli.

TikTok poinformował, że pozwoli użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (a więc m.in. z Polski) wyłączyć dwa strumienie danych: For You oraz LIVE. Nie chodzi wyłącznie o to, że dzięki temu aplikacja będzie wygodniejsza czy lepiej spersonalizowana. To wymóg Unii Europejskiej.

Zmiana w aplikacji społecznościowej to krok w kierunku dostosowania jej do unijnego Digital Services Act (DSA). To modyfikacja prawa o handlu cyfrowym, mająca na celu walkę z dezinformacją, zapewnienie przejrzystości reklam, ochronę najmłodszych internautów i kontrolę nad nielegalnymi treściami. Akt skierowany jest do największych platform handlowych i społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, Booking, Zalando, AliExpress, Google Play i podobne. Oczywiście TikTok również trafił na listę.

TikTok obiecał zmiany

By działać zgodnie z DSA, TikTok obiecał kilka zmian. Wyłącznik dla strumienia sugerowanych materiałów to tylko jeden element pakietu. Użytkownicy, którzy się na to zdecydują, będą widzieć filmy popularne w swojej okolicy, a nie dobierane na podstawie preferencji. Co ciekawe, TikTok obiecał również wyjaśnić, jak działa system rekomendacji. To będzie bardzo interesujące zarówno dla użytkowników, jak i dla twórców pracujących na TikToku. Na pewno nie powie nam wszystkiego, ale przynajmniej zdradzi kilka sekretów.

Kolejna ważna zmiana to brak spersonalizowanych reklam dla użytkowników w wieku 13-17 lat na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ich konta będą domyślnie ustawione jako prywatne, a treści nie będą dołączane do strumieni „For You” innych użytkowników.

Na koniec TikTok obiecał podzielić się szczegółami moderacji treści. W końcu więc twórcy będą mieli informacje o tym, dlaczego ich treści nie są polecane innym użytkownikom.

