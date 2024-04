Wraca telegraf. Teraz to system ważny dla cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że operatorzy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi SMS, podłączyli się do systemu telegraf.cert.pl. Służy on do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach SMS, do których blokowania zobligowane są telekomy.

Od wczoraj, 16 kwietnia 2024 roku, przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi SMS mają nowy obowiązek, związany z blokowaniem fałszywych wiadomości tekstowych. By cały proces był w ogóle możliwy, powstał system telegraf.cert.pl, do którego telekomy się podłączyły. System ten służy do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach pomiędzy operatorami i CSIRT NASK. Chodzi na przykład o SMS-y informujące na przykład o rzekomej konieczności dopłaty do przesyłki lub zaległościach w rozliczeniach z firmą energetyczną.

Jak to wszystko działa?

Wprowadzony nowy sposób zabezpieczania obywateli przed oszukańczymi wiadomościami opiera się na prostych założeniach. Na podstawie phishingowych (czy też smishingowych) SMS-ów, zgłaszanych na przykład na numer 8080, zostaną opracowane wzorce fałszywych wiadomości. Odpowiadają za to eksperci z zespołu CSIRT NASK. Następnie takie wzorce zostaną rozesłane do operatorów telekomunikacyjnych, którzy będą zobowiązani wprowadzić je do swoich systemów.

Wprowadzenie blokad na wiadomości z określonych kampanii smishingowych ma sprawić, że fałszywe SMS-y będą odsiewane już na etapie ich wysyłania i w ogóle nie dotrą do odbiorców. Jeśli odpowiedni wzorzec zostanie wcześniej zarejestrowany w systemie, cały proces będzie automatyczny. Nie będzie to więc wymagało żadnych działań po stronie użytkowników.

Informacje na temat zgłaszania incydentów związanych z fałszywymi wiadomościami można znaleźć pod tym adresem. Tam można również dokonać zgłoszenia.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji