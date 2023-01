Atak na klientów T-Mobile. Uważaj na takie wiadomości

Oszuści nie próżnują. T-Mobile ostrzega przed fałszywymi SMS-ami i e-mailami z zachętą do wypełniania ankiet. Przestępcy kuszą wygranymi smartfonami Samsung i iPhone, wszystko po to, by wyłudzić wrażliwe dane.

T-Mobile alarmuje o nowej fali oszustw. Operator otrzymuje wiele zgłoszeń dotyczących działań podszywających się pod niego oszustów. Rozsyłany przez SMS-y lub e-maile komunikat zachęca do udziału w ankietach, które umożliwią wygranie wartościowych nagród, w tym najnowszych smartfonów.

Jak działa schemat oszustwa?

Jak wyjaśnia operator, zaobserwowane oszustwa polegają na tym, że użytkownik otrzymuje wiadomość z informacją o możliwości wygrania urządzenia (Samsung lub iPhone) w zamian za wypełnienie ankiety dotyczącej satysfakcji świadczonych przez T-Mobile usług.

W kolejnym kroku wysyłana jest do niego wiadomość z informacją o właściwym wypełnieniu ankiety oraz linkiem kierującym do strony z nagrodą. Następnie klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, bankowych i o dokonanie płatności za przesyłkę. Jest to klasyczny phishing, czyli metoda wyłudzania danych poprzez podawanie się za inną osobę lub instytucję, a w tym przypadku T-Mobile Polska.

Przestrzegamy przed podawaniem danych, które miałyby posłużyć do opłacenia przesyłki lub klikaniem w jakiekolwiek linki, znajdujące się w treści takich wiadomości/reklam/stron internetowych. To wyłudzenie danych, dające przestępcom możliwość sklonowania telefonu i wyciągnięcia poświadczeń z aplikacji bankowych, co może doprowadzić do nieautoryzowanych przelewów i wyczyszczenia konta bankowego

– ostrzega T-Mobile.

Jak się ustrzec przed fałszywkami?

W swoim komunikacie T-Mobile radzi, na co zwrócić uwagę po otrzymaniu wiadomości. Pierwszą oznaką, że coś jest nie tak, mogą być widoczne błędy językowe. Istotne jest też, z jakiego adresu lub numeru została wysłana wiadomość oraz gdzie przekierowuje link po kliknięciu. Ze szczególną podejrzliwością należy traktować również wymóg podania wrażliwych danych oraz ponaglenia, że pozostało nam niewiele czasu na zgłoszenie albo że nagrody są limitowane.

T-Mobile prosi o zachowanie czujności oraz zgłaszanie tego typu sytuacji na adres: boa@t-mobile.pl. Otrzymaną wiadomość SMS należy przesłać w formie zrzutu ekranu z pełną treścią wiadomości, z widocznym jej adresatem oraz linkami.

Jeżeli fałszywka nadeszła jako e-mail, należy przesłać pliku z oryginalną wiadomością w formacie .eml lub .msg jako załącznik. Żeby zachować wiadomość w takim formacie, trzeba otworzyć podejrzanego e-maila, następnie wybrać polecenia File/Plik -> Save as/Zapisz jako. Otrzymany plik trzeba załączyć w mailu wysłanym na adres boa@t-mobile.pl.

