SMS grozy. Nie klikaj, bo stracisz pieniądze

Ruszył nowy wariant kampanii phishingowej. Tym razem Polacy otrzymują SMS-y od komorników, którzy proponują spłatę długu. Klikając w link w wiadomości można stracić swoje oszczędności z konta bankowego.

Zalegasz z zapłatą na rzecz PGE, więc komornik wysyła Ci widomość SMS, w której proponuje spłatę długu. Jet tu tylko jeden problem, to nie żaden komornik jest autorem informacji, tylko oszust. Tak wygląda nowy wariant kampanii phishingowej, w której wykorzystany jest wizerunek Polskiej Grupy Energetycznej, czyli jednego z producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce.

W fałszywej wiadomości, którą otrzymują Polacy, "Kancelaria Komornicza" informuje o wszczęciu egzekucji długu wobec PGE i proponuje polubowne rozwiązanie sprawy. Pod pretekstem możliwości dobrowolnej spłaty, użytkownik, poprzez link umieszczony w wiadomości, przenoszony jest na stronę przypominającą panel płatności internetowych PayU. Następnie proszony jest on o zalogowanie do banku w celu dokonania przelewu. W rzeczywistości jednak przekazuje on swoje dane uwierzytelniające do konta bankowego oszustom.

Kancelaria Komornicza AW informuje o wszczeciu egzekucji Sygn. akt KM 2771/19, istnieje mozliwosc dobrowolnej splaty 4.72 PLN. http://bit.do/eFaktura-PGE.

– tak wygląda przykładowa wiadomość od oszustów

Co zrobić, gdy dałeś się oszukać?

W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych logowania konta bankowości internetowej, NASK zaleca podjęcie następujących kroków:

jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem,

zmienić hasło do bankowości internetowej,

jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych, zgłosić ten fakt w najbliższym komisariacie policji.

Zobacz: SMS Bomber. Uwaga, trwa nowy atak na smartfony

Zobacz: Tajemniczy numer zadzwonił. Nagle Polak stracił 52 tys. zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, NASK

Źródło tekstu: NASK