Kontakt od policji? Nawet nie próbuj tego klikać

Policja informuje o nowym sposobie oszustwa wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Rozsyłają oni wiadomości e-mail, w których podszywają się pod komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Przestępcy nie próżnują i znajdują kolejne sposoby, by okraść nas z danych i pieniędzy. Jedna z nowszych metod ich działalności to podszywanie się pod nadkomisarza Marcina Bednarza, komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Z treści przesyłanych wiadomości wynika, że osoba, która je otrzymała, powinna natychmiast odpowiedzieć na wezwanie stanowiące załącznik do e-maila.

Do wysyłanej przez oszustów wiadomości dołączany jest plik w formacie PDF. Z treści załączonego dokumentu wynika, że adresat e-maila jest podejrzany o przestępstwa pedofilskie i jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi. Korespondencja jest jednak próbą oszustwa i zastraszenia odbiorcy, a jej celem może być kradzież danych, a w konsekwencji również kradzież pieniędzy.

Autorem opisywanych powyżej wiadomości oczywiście nie jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, tylko podszywający się pod nie oszuści.

Nie daj się okraść!

Pamiętaj. Nawet jeżeli popełniłeś czyn karalny, to policja w ramach prowadzonego postępowania wykonuje czynności procesowe szczegółowo opisane w kodeksie postępowania karnego. O wszelkiego rodzaju wezwaniach, wszczęciu postępowania czy złożeniu wyjaśnień na piśmie policja nie informuje poprzez pocztę elektroniczną.

Dołączone do wiadomości e-mail pliki mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, dlatego nie radzimy ich otwierać w wiadomościach od podejrzanych nadawców. Jeśli taka wiadomość znalazła się w Twojej skrzynce odbiorczej, zgłoś ten fakt poprzez stronę cert.pl.

Zobacz: Google i polski rząd będą współpracować. Dają wspólną lekcję

Zobacz: Polacy ciągle o tym zapominają. Potem tracą oszczędności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com, Shutterstock, policja.pl

Źródło tekstu: policja.pl