Polacy ciągle o tym zapominają. Potem tracą oszczędności

CERT.PL od początku swojej działalności zajmuje się obsługą incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Teraz podmiot stworzył specjalną kampanię marketingową, która promuje dwuetapową weryfikację.

Internet od lat staje się coraz ważniejszą częścią życia publicznego. To właśnie za jego pośrednictwem załatwia się teraz błyskawicznie wiele spraw, w tym urzędowych i bankowych. Niestety, sprawia to też, że coraz więcej oszustów wykorzystuje nowoczesne techniki, by wydobyć od internautów ich dane i pieniądze. CERT Polska ma ważny apel związany z bezpieczeństwem w sieci.

CERT Polska promuje weryfikację dwuetapową

CERT Polska, działający przy Państwowym Instytucie Badawczym NASK, zorganizował kampanię reklamową związaną z bezpieczeństwem w sieci. W bardzo krótkim trzydziestosekundowym filmie znajduje się masa podstawowej wiedzy na temat internetowych zagrożeń.

Na nagraniu kobieta wchodzi do fryzjera i informuje obecnych o tym, że "ogolili jej męża". Nie chodzi tu oczywiście o zmianę fryzury, lecz włam na konto e-mail, na którym miał umowy i skany dowodu. Następnie jesteśmy informowani o tym, żeby włączyć weryfikację dwuetapową w celu uniknięcia takich zdarzeń.

🧨Wystartowaliśmy z kampanią promującą weryfikację dwuetapową #2FA . Sprawdź jak nie dać się ogolić na https://t.co/xY5MTAsIGW i posłuchaj rady fryzjera ✂⤵https://t.co/dCQdMitJcV — CERT Polska (@CERT_Polska) May 9, 2023

Wspomniana weryfikacja dwuetapowa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie podczas logowania się na nowym urządzeniu. Najczęściej przyjmuje to postać konieczności wpisania specjalnego kodu, wygenerowanego przez dedykowaną aplikację lub przesłanego SMS-em, lub na adres e-mail.

Źródło zdjęć: 123