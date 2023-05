Poważny wyciek MSI. Sprzęty producenta są zagrożone

Eksperci ds. bezpieczeństwa potwierdzili, że doszło do wycieku danych w firmie MSI. Wykradziono około 1,5 TB danych. Grupa, która dokonała ataku, domagała się zapłaty w wysokości 4 mln dolarów. Producent prawdopodobnie nie zapłacił, bo dane trafiły do sieci.

Wiemy, że wykradziono prywatne klucze firmy MSI, w tym także do funkcji Intel Boot Guard, która odgrywa kluczową rolę w kwestii bezpieczeństwa naszych komputerów.

To ogromne zagrożenie dla wielu sprzętów tego producenta, ponieważ pozwala na stworzenie sterowników czy aktualizacji, które, chociaż niebezpieczne, to zostaną rozpoznane jako poprawne. Do sieci trafiły już narzędzia, które pozwalają na tworzenie firmware do płyt głównych MSI.

Z dostępnych informacji wynika, że wyciek danych może mieć wpływ na około 200 produktów firmy MSI. Wśród nich są płyty główne, laptopy oraz wszelkiej maści komputery. Jakby tego było mało, to wyciek może też wpłynąć na produkty innych firm, w tym Intela, Lenovo czy też Supermicro.

