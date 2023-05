Poprawa na rynku PC ma nastąpić w drugiej połowie roku

Producenci sprzętu komputerowego notują rekordowo słabe wyniki sprzedażowe. Tajwańskie firmy twierdzą jednak, że już niedługo tendencja spadkowa się odwróci.

Złożenie nowego zestawu komputerowego nie należy aktualnie do łatwych zadań. Zwłaszcza jeśli komuś zależy na nowych i wydajnych podzespołach. Powód? Części takie jak karty graficzne czy płyty główne są rekordowo drogie. I to bez różnicy o jakim producencie mowa. Na cały PC potrzeba od kilka do kilkunastu tysięcy złotych.

Sytuacja na rynku PC jest aktualnie bardzo nieciekawa

W połączeniu ze światowym kryzysem i inflacją wielu konsumentów ogranicza zbędne zakupy. Nikogo więc nie powinno dziwić, że producenci sprzętu komputerowego notują rekordowo słabe wyniki. Dotyczy to zarówno gigantów jak Intel, ale i mniejszych firm. Sytuacja ma się jednak już niedługo podobno poprawić.

Tajwańska gazeta United Daily News donosi, że Acer i ASUS spodziewają się odwrócenia tendencji spadkowej w sprzedaży w segmencie PC. Ma to nastąpić w drugiej połowie roku. Jest to o tyle zaskakujące, że pierwsza z wymienionych firm odnotowała najgorsze od lat wyniki za pierwszy kwartał. Zakłada się, że podobnie będzie to wyglądać u ASUS-a, który ma opublikować swoje wyniki już w ten piątek.

Acer i ASUS zakładają poprawę sprzedaży nie tylko gotowych zestawów komputerowych, ale również innych sprzętów. Acer wiąże nadzieje z rynkiem monitorów, zaś ASUS skupia się ogólnie na komponentach PC. Stabilizacja ma nastąpić dzięki konsumentom modernizującym aktualnie posiadane komputery.

Czy Tajwańczycy mają rację? Trudno powiedzieć. Podzespoły komputerowe są drogie, a kryzys nie zachęca do wydatków. Z jednej strony Acer i ASUS mogą wiedzieć coś więcej. Z drugiej obu firmom zależy na uspokojeniu inwestorów i utrzymaniu cen akcji. W rzeczywistości poprawa sytuacji na rynku PC może być dużo wolniejsza.

Zobacz: Chińczycy zapowiadają nową technologię. Nie uwierzysz co jest w środku

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na maj 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: United Daily News, TechPowerUP, oprac. własne