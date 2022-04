Dostałeś paczkę pobraniową? To może być oszustwo

Poczta Polska ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania pieniędzy od Polaków. Przestępcy wysyłają do losowych adresatów paczki pobraniowe z niskowartościowymi przedmiotami i znacznie wyższą kwotą pobrania.

Oszuści znaleźli nową metodę wyłudzania pieniędzy. Polega ona na wysyłaniu do losowo wybranych adresatów przedmiotów o znikomej wartości, takich jak plastikowy pierścionek lub piłeczka, przy wskazaniu nieproporcjonalnie wysokiej do zawartości przesyłki kwoty pobrania. Osoby, które decydują się na odebranie paczki od nieznajomego nadawcy, narażają się tym samym na wydatek rzędu od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

Poczta Polska przestrzega przed odbieraniem niespodziewanych przesyłek pobraniowych. W momencie wizyty kuriera z taką paczką za pobraniem, warto zapytać, kto jest jej nadawcą. W razie przypadku wątpliwości klienci mają prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.

„Nie kupujmy kota w worku”, bo właśnie na to liczą wyłudzacze. Konsultujmy się z domownikami i informujmy wzajemnie, jeżeli coś zamawiamy przez Internet. Niespodziewana wizyta w drzwiach doręczyciela z przesyłką niewiadomego pochodzenia, na dodatek do opłacenia, powinna wzmóc naszą czujność. Jeżeli zdecydujemy się opłacić taką przesyłkę, możemy się srogo rozczarować jej zawartością, za którą przyszło nam zapłacić niemałe pieniądze.

– powiedział Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Nowa metoda wyłudzania pieniędzy wiąże się z rozwojem e-handlu. Coraz więcej osób decyduje się na zakupy przez Internet, często wybierając opcję dostawy za pobraniem. Nadawca, który wysyła przesyłkę z niskocennym przedmiotem przy wskazaniu wysokiej kwoty pobraniowej liczy, że odbiorca pomyli paczkę z zamówieniami swoimi lub swoich bliskich. Dodatkowo bardzo często adresaci działają pod wpływem impulsu. W momencie niespodziewanej wizyty kuriera i konieczności dokonania szybkiego wyboru, odbiorcy decydują się na opłacenie i przyjęcie tajemniczej przesyłki. Przyjęcie takiej paczki dla zdecydowanej większości adresatów kończy się rozczarowaniem i nieuzasadnionym uszczupleniem budżetu.

Przy okazji przypominamy, że każdy, kto przyjmie przesyłkę pobraniową i poczuje się oszukany jej zawartością, powinien takie zdarzenie zgłosić na policję.

