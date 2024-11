Robert Lewandowski wykorzystany przez oszustów. To wideo to pułapka

Ogromne zyski, łatwe inwestowanie – ta historia zaczyna się jak wiele innych. I tak też może się skończyć, jeśli nie zachowamy odpowiedniej czujności. Ponieważ zamiast platformy inwestycyjnej polecanej przez samego Roberta Lewandowskiego trafiliśmy na kolejna stronę stworzoną przez oszustów.

Nowoczesna platforma inwestycyjna firmowana przez Roberta Lewandowskiego, która może nam przynieść ogromne zyski – to w rzeczywistości kolejna odsłona popularnego oszustwa typu deep fake, które korzystając z wizerunku popularnego piłkarza może być dla nas bardzo nieprzyjemne w skutkach – ostrzega portal Demagog, który przeanalizował dokładnie sprawę.

Fałszywe wideo

To nie pierwsza taka historia z udziałem słynnego, polskiego piłkarza. Materiał na szczęście zniknął już z sieci, ale strona z nią spięta nadal działa i może pojawić się w innym oszustwie, stąd warto przed nią ostrzegać. W prezentowanym nagraniu Robert Lewandowski miał zachęcać do lokowania naszych pieniędzy na platformie inwestycyjnej. W rzeczywistości jednak był to jednak tzw. deep fake, w którym twarz i głos są stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Oczywiście informacji na temat tej akcji nie ma na oficjalnych kontach społecznościowych Roberta Lewandowskiego, co już powinno zapalić światła ostrzegawcze w naszych głowach. Jak podaje Demagog materiał miał być udostępniony przez facebookowe konto o nazwie Art Media. Sam link pod nagraniem prowadzi do wciąż aktywnej strony, która umożliwia uzyskanie “konsultacji specjalistycznej”. Wymaga to jednak od nas podania imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Jak ostrzega Demagog.pl, witryna ta powstała niestety w celu oszusta i wyłudzania naszych danych osobowych oraz kradzieży środków finansowych.

