Nowy trik telemarketerów. W ten sposób każdy odbiera

Zamiast nieznanych numerów, telemarketerzy zaczęli stosować numery należące wprost do konsumentów – donosi włoska policja.

Zjawisko nachalnego telemarketingu jest jak niekończąca się przepychanka. Podczas gdy konsumenci kombinują, jak natrętów wykryć i zablokować, centra telefoniczne dążą do wykonania jak największej liczby połączeń i siłą rzeczy również mają swoje metody.

Najnowsza z nich to fałszowanie identyfikatora tak, by na ekranie pojawił się numer należący do osoby, która ma połączenie odebrać. Słowem, twój własny. Pisze o tym w najnowszym raporcie włoski Korpus Straży Skarbowej.

Technika prosta i szalenie skuteczna

Jak zauważa służba, jest to technika dość łatwa do wdrożenia, gdyż wymaga tylko podłożenia odpowiedniej zmiennej w oprogramowaniu służącym do obsługi połączeń VoIP. Jednocześnie może dawać złudne poczucie, że przychodzące właśnie połączenie pochodzi z poczty głosowej, albo jest systemowym działaniem operatora.

Dodajmy, tym samym naciągacze mogą też obejść oprogramowanie filtrujące, takie jak TrueCaller. Dlaczego? Bo za każdym razem dysponują numerem unikatowym, którego w dodatku nikt nie będzie blokować.

W samym tylko Arezzo, niespełna 100-tysięcznej miejscowości w Toskanii, w ostatnim tygodniu lipca odnotowano 20 zgłoszeń dotyczących połączeń z własnego numeru – wylicza policja. Niektórzy ponoć sądzili przy tym, że przestępcy przejęli ich telefon.

Rzecz jasna, o przejęciu telefonu nie ma mowy. Inna sprawa, że działając w przedstawiony sposób, call center może zweryfikować, które numery są aktywne i nieblokowane i później wykorzystać je do dalszych działań, narażając właściciela na nieprzyjemności.

Co można z tym zrobić?

Wprawdzie na razie przypadki fałszowania identyfikatora na ten należący do konsumenta udokumentowano jedynie we Włoszech, ale znając życie, jeśli technika okaże się skuteczna, szybko podłapią ją inni. Można sobie z tym jednak dość łatwo poradzić.

W istocie nie ma przeciwwskazań, by w aplikacji filtrującej zablokować własny numer. Nie ma też powodu, dla którego operator miałby kogoś straszyć i kontaktować się z nim właśnie w taki sposób. Ale jako zabieg socjotechniczny to całkiem cwane, przyznajcie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tero Vesalainen / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne