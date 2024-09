Twoje dane w rękach hakerów? Kolejny wyciek w Polsce

Klienci takich marek, jak Ochnik, NewBalance, W.KRUK i StreetStyle24, otrzymali niepokojące wiadomości o wycieku ich danych osobowych. Do naruszenia doszło 18 września tego roku w wyniku ataku hakerskiego na firmę będącą partnerem technologicznym tych spółek.

Co łączy: New Balance, W.Kruk, Ochnik i StreetStyle24? Wszystkie spółki informują swoich klientów o wycieku danych, który nastąpił 18 września w wyniku ataku na partnera technologicznego - podmiot przetwarzający dane na zlecenie tych spółek.

– napisał Niebezpiecznik w serwisie X

Z korespondencji, którą wymienione marki rozesłały do swoich klientów, dowiadujemy się, że 18 września 2024 roku nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do jednego z technicznych kont, które normalnie nie miało szerokich uprawnień. Wykorzystując lukę bezpieczeństwa, atakujący dostali się do plików z danymi klientów.

Jakie dane wyciekły?

W wyniku incydentu, o którym mowa wyżej, atakujący uzyskali dostęp do danych takich jak:

imię i nazwisko,

adres dostawy,

adres e-mail,

Na szczęście, według zapewnień firm, nie doszło do wycieku haseł ani innych danych dostępowych.

Poszkodowane firmy zapewniają, że podjęły natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia danych klientów. Zablokowano dostęp osób trzecich do systemu, zgłoszono incydent do odpowiednich instytucji, przeprowadzono audyt bezpieczeństwa oraz podjęto kroki w celu usunięcia luki, która umożliwiła atak.

Co robić, jeśli Twoje dane wyciekły?

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed próbami phishingu i wyłudzania danych. Zalecają zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku podejrzanych wiadomości e-mail, unikanie podawania informacji przez telefon oraz monitorowanie swoich kont online. W razie zauważenia podejrzanych aktywności należy niezwłocznie zgłosić incydent odpowiednim organom.

Uważaj na wiadomości z linkami. Oszuści mogą próbować podszyć się pod Ochnik lub inne podmioty. Zachowaj ostrożność podczas połączeń z nieznanymi numerami, mogą próbować wyłudzić wrażliwe dane! Pamiętaj, że oszuści poznali Twoje imię, nazwisko i adres, mogą więc wykorzystać te informacje, żeby uwiarygodnić swój atak. Na wszelki wypadek, zmień hasło do swojego konta Ochnik oraz wszędzie tam, gdzie używasz tych samych danych logowania. Pamiętaj o włączeniu weryfikacji dwuetapowej wszędzie, gdzie to możliwe.

– ostrzega Elwira Charmuszko, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

Choć prawdopodobieństwo negatywnych skutków wycieku jest oceniane jako niewielkie, warto zachować czujność i stosować się do zaleceń specjalistów. Firmy, których dotyczył wyciek, oferują również możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w przypadku pytań lub wątpliwości.

Zobacz: Filmowy gigant rezygnuje z popularnego komunikatora. Ma ku temu powody

Zobacz: Za wykradzione dane chcą 6 milionów. Lotnisko podjęło decyzję

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: New Balance, StreetStyle24, Cyber Rescue, Niebezpiecznik / X