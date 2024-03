Polowanie na Netflixie. Uważaj, mogą ci wyczyścić konto bankowe

Użytkownicy Netfliksa powinni wystrzegać się wszelkich wiadomości od platformy. Niektóre z nich mogą być wysłane przez podszywających się pod firmę oszustów.

Netflix cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Według danych udostępnionych portalowi Wirtualnemedia.pl, w Polsce jest prawie 7 mln faktycznych użytkowników tego serwisu. Sprawia to, że platforma jest bardzo łakomym kąskiem dla wszelkiej maści oszustów i naciągaczy, gdyż niemal każdy jest w stanie ją rozpoznać, a spora część internautów korzysta z niej regularnie.

Fałszywe wiadomości e-mail od "Netfliksa"

Użytkownicy Netfliksa powinni w szczególności wystrzegać się wszelki wiadomości e-mail od platformy strumieniowania wideo. Aktualnie trwa akcji phishingowa, w trakcie której oszuści podszywają się pod amerykańskiego giganta. Użytkownicy dostają podrobione wiadomości e-mail informującymi o wygaśnięciu subskrypcji. W treści znajduje się oczywiście link, który zabiera nas na fałszywą stronę z formularzem na dane osobowe oraz dane karty płatniczej.

🚨Uwaga! Ostrzegamy przed trwającą kampanią phishingową podszywającą się pod serwis @Netflix. Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują użytkowników o wygaśnięciu subskrypcji. Oszuści na niebezpiecznych stronach poza danymi osobowymi wyłudzają… pic.twitter.com/iqxd5cKkUX — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) March 21, 2024

Fałszywe maile trafiają losowo do dużej puli Polaków i mają na celu wyłudzenie danych dostępowych do Netfliksa. Samo otrzymanie wiadomości jeszcze niczego nie oznacza, jednak wpisanie do formularza swoich danych może skutkować utratą pieniędzy.

