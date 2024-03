WhatsApp. Jedna z funkcji będzie trzykrotnie lepsza

WhatsApp rozwinie jedną z funkcji, by mogła być jeszcze bardziej przydatną. Przyda się szczególnie w czatach, gdzie udziela się wiele osób.

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na rynku. Jednak aplikacja wciąż się musi rozwijać, by utrzymać swoją pozycję. Tym razem na cel wzięto funkcję wyróżniania poszczególnych treści na czacie. Już wcześniej można było przypiąć jedną wiadomość. Teraz ta cyfra ulegnie zmianie.

WhatsApp pozwoli przypiąć nawet trzy wiadomości

Jak poinformował Tech Crunch, Meta szykuje się do wprowadzenia kolejnych zmian w swojej aplikacji. Ostatnio pisaliśmy o tym, że platforma testuje funkcję konwersji wiadomości głosowych na tekst dla urządzeń z Androidem. To jednak nie jest jedyna nowość, nad którą pracuje Meta, właściciel WhatsAppa.

W grudniu 2023 roku do aplikacji wprowadzono możliwość przypięcia jednej z wiadomości, by zawsze wyświetlała się u góry czatu. Okazuje, że to za mało dla użytkowników, więc platforma pracuje nad zwiększeniem możliwości tej funkcji. Nowa wersja funkcji pozwoli na przypięcie trzech wiadomości jednocześnie i już teraz trafia do pierwszych użytkowników.

Zobacz: Android 15 nie będzie potrzebował sieci mobilnej ani Wi-Fi

Zobacz: To koniec iPhone'a, jakiego znamy? Nadchodzi trzęsienie ziemi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: guteksk7 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tech Crunch