WhatsApp ułatwi ci życie. Nie trzeba będzie słuchać

WhatsApp przyniesie wkrótce kolejną nowość – konwersję wiadomości głosowych na tekst. Po systemie iOS nowość została dostrzeżona w Androidzie.

WhatsApp już od jakiegoś czasu testuje funkcję konwersji wiadomości głosowych na tekst. W zeszłym miesiącu taka opcja została namierzona we wczesnej wersji beta komunikatora dla systemu iOS. Teraz to samo rozwiązanie trafiło do rozwojowej wersji aplikacji dla Androida.

Jak donosi serwis WABetaInfo, monitorujący wszelkie zmiany we wczesnych, jeszcze niewydanych edycjach komunikatora, transkrypcja wiadomości głosowych na tekst trafiła do WhatsApp w wersji beta 2.24.7.8. Nie wiadomo, kiedy zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom, ale biorąc pod uwagę, że pierwsze zapowiedzi tego rozwiązania sięgają aż 2021 roku, tym razem nie powinniśmy czekać już długo.

Po co w ogóle takie usprawnienie? Wiadomości głosowe w komunikatorze to dobre opcja, gdy nadawca nie ma czasu lub możliwości pisania długiego tekstu i analogicznie odbiorca może też bez angażowania się odsłuchać informację, robiąc w tym samym czasie coś innego. Łatwo wyobrazić sobie sytuacje, gdy jednak głosówka nie będzie najlepszym pomysłem – na przykład, gdy wymagana jest dyskrecja, a wiadomości nie da się odsłuchać bez zwracania uwagi osób postronnych. Nie wszyscy tez po prostu lubią taką formę komunikacji. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi zamiana nagrania głosowego na tekst.

Z analizy wersji beta WhatsApp wynika, że zanim nowa funkcja będzie dostępna, komunikator pobierze 150 MB dodatkowych danych aplikacji. Pojawiający się na start komunikat wyjaśnia też, że WhatsApp wykorzysta dostępną w urządzeniu funkcję rozpoznawania mowy do dostarczania zaszyfrowanych transkrypcji.

Oczywiście osobna kwestia to języki, jakie będzie w stanie obsługiwać transkrypcja głosówek w WhatsApp. W tej chwili nie ma na ten temat żadnych informacji, ale taka funkcja może być ograniczona do tylko kilku popularnych języków używanych na świecie, a polskiego wśród nich nie będzie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, WABetaInfo

Źródło tekstu: WABetaInfo, SamMobile