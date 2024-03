WhatsApp wycina popularną funkcję. Koniec plotkowania

WhatsApp wprowadza nową funkcję, która ostatnio była testowana przez użytkowników wersji beta. Jedna rzecz nie będzie już w aplikacji możliwa.

Od kilku tygodni użytkownicy wersji beta aplikacji WhatsApp mogli testować nową funkcję. W sumie to o testach trudno mówić, bo aktualizacja, która właśnie trafiła do stabilnego wydania appki, wprowadza pewne ograniczenie dla wszystkich osób.

WhatsApp z blokadą na zrzuty ekranu

W nowej wersji aplikacji WhatsApp wyłączono możliwość robienia zrzutów ekranu zdjęć profilowych. Próba zrobienia screenshota kończy się komunikatem o braku takiej możliwości z powodu ograniczeń aplikacji.

Co ciekawe, WhatsApp już 5 lat temu zablokował możliwość pobierania zdjęć profilowych do pamięci telefonu. Dało się to częściowo obejść właśnie za sprawą zrzutu ekranu, ale teraz nawet to zostało zablokowane. Tym samym nie ma już prostej metody na zdobycie zdjęcia użytkowników komunikatora.

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Według danych firmy Business of Apps w 2024 roku będzie z niej korzystać już około 3 mld ludzi na całym świecie. Będzie to wzrost o około 250 mln w porównaniu z rokiem 2023, kiedy to aplikacja mogła pochwalić się liczbą 2,75 mld użytkowników.

