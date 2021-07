Masz iPhone'a? Unikaj tych sieci Wi-Fi - mogą popsuć Twój telefon!

Jak donoszą badacze bezpieczeństwa, niektóre sieci Wi-Fi mogą trwale dezaktywować funkcje łączności bezprzewodowej w iPhone'ach. Wystarczy, że w ich nazwie znajdzie się popularny symbol.

Carl Schou, badacz cyberbezpieczeństwa, odkrył nietypową i potencjalnie niebezpieczną lukę, która zagraża użytkownikom iPhone'ów. Nie, tym razem wyjątkowo nie chodzi o ryzyko wycieku danych, a o coś potencjalnie bardziej niebezpiecznego - ryzyko pozbawienia urządzenia jednej z jego kluczowych funkcji.

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day — Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021



O co chodzi? Otóż okazuje się, że w chwili wykrycia przez iPhoe'a (dowolny model) sieci zawierającej określony ciąg znaków, urządzenie traci dostęp do funkcji Wi-Fi. Problemu nie rozwiązuje proste przywrócenie ustawień sieciowych - konieczne może się okazać przywrócenie ustawień fabrycznych smartfona.

Wspomniany ciąg znaków to "%s". Najprawdopodobniej jest on błędnie identyfikowany przez iOS jako fragment kodu, który przy próbie wykonania prowadzi do przepełnienia bufora. To z kolei prowadzi do zatrzymania przez system danego procesu i w efekcie odcięcia użytkownika od funkcji Wi-Fi.

