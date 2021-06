Apple zakończyło produkcję iPhone'a 12 Mini - powodem kiepska sprzedaż

Produkcja iPhone'a 12 Mini została zakończona - tak sugeruje najnowszy raport TrendForce. Powodem decyzji Apple miała być rozczarowująca sprzedaż mniejszego modelu.

iPhone 12 Mini miał być ukłonem Apple w stronę fanów, którzy nie byli zachwyceni rosnącymi z roku na rok gabarytami smartfonów. Urządzenie zostało bardzo ciepło przyjęte przez media i z dnia na dzień zyskało duże grono fanów. Problem tylko w tym, że mimo zachwytów w całym Internecie, mały iPhone notował bardzo słabe wyniki sprzedaży.

Jak donosi TrendForce w swoim najnowszym raporcie, rozczarowująca sprzedaż iPhone'a 12 Mini miała skłonić producenta do zaprzestania produkcji modelu. Telefon miał osiągnąć status EoL (End-of-Life) jeszcze w drugim kwartale tego roku, czyli znacznie szybciej, niż pierwotnie zakładano.

Jeśli nadal planujecie zakup małego iPhone'a, to uspokajamy - urządzenie jeszcze jakiś czas powinno być dostępne na półkach sklepowych, także nie ma powodów do paniki. Nic nie wskazuje także na to, by ostatnia decyzja Apple miała wpłynąć na plany wypuszczenia na rynek modelu iPhone 13 Mini. Wiemy jednak, że będzie to ostatni przedstawiciel linii małych iPhone'ów, a od przyszłego roku Apple definitywnie porzuci wariant Mini.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: TrendForce, XDA-Developers