Atak na klientów InPost. Możesz stracić wszystkie oszczędności

Otrzymałeś wiadomość SMS z prośbą o dopłatę do przesyłki? Uważaj - to oszustwo! Cyberprzestępcy podszywają się pod @paczkomatkurier i przesyłają linki prowadzące do fałszywej bramki płatności. Wprowadzenie danych grozi utratą środków finansowych.



Nie daj się okraść! pic.twitter.com/q3oNYKLAv0