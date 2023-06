Pułapka w Google. Klikniesz i cię mają

Google cały czas walczy z phishingiem, a najnowszą bronią przeciwko oszustom miał być niebieski znaczek weryfikacji w Gmailu, zwany BIMI (od ang. Brand Indicators for Message Identification). Miał być, bo, jak wynika z doniesień Chrisa Plummera, inżyniera ds. cyberbezpieczeństwa, zabezpieczenie nie działa. W dodatku spółka nieszczególnie się tym faktem przejmuje.

Przypomnijmy, niebieski znaczek powinien świadczyć o tym, że dany nadawca jest wiarygodny i zweryfikowany przez Google. Rzecz polega na tym, że odpowiednio ustawiając nagłówek wiadomości, weryfikacją może pochwalić się dosłownie każdy, podszywając przy tym pod dowolną firmę.

There is most certainly a bug in Gmail being exploited by scammers to pull this off, so I submitted a bug which @google lazily closed as “won’t fix - intended behavior”. How is a scammer impersonating @UPS in such a convincing way “intended”. pic.twitter.com/soMq7KraHm