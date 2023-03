Google zmieni sposób wpisywania kodu PIN. Dla twojego dobra

Firma z Mountain View zauważa, że obecny interfejs, choć estetycznie nienaganny, może stanowić potencjalne zagrożenie w obliczu aktywności oszustów.

Kiedy wpisujesz kod PIN na telefonie, czy to do karty SIM czy blokady ekranu, naciskane cyfry reagują podświetleniem. Google miał zauważyć, że w dobie licznych aplikacji szpiegowskich, potrafiących nagrywać ekran, i wszędobylskich podglądaczy, nie jest to najlepsze rozwiązanie.

Firma testuje funkcję zwaną „Enhanced PIN Privacy”, która usuwa wszystkie animacje związane z podawaniem kodów – donosi programista Mishaal Rahman. Dzięki temu, przynajmniej dysponując wyłącznie obrazem z ekranu, napastnik nie będzie w stanie poznać poufnej kombinacji.

Informacje o nadchodzącej opcji odnaleziono w jednej z testowych wersji oprogramowania dla smartfonu Pixel 6, konkretniej w Androidze 13 QPR3 beta 2, która to ma trafić na produkcję w czerwcu. Rahman jest jednak przekonany, że analogiczny patent zawita także do innych modeli, choć najpewniej dopiero wraz z Androidem 14.

Działanie funkcji w praktyce zobaczyć można na powyższym wideo. I cóż, animacje rzeczywiście znikły. Co warto nadmienić, w nowym trybie automatycznie znika także automatyczne zatwierdzenie po wpisaniu poprawnej kombinacji, a kod zawsze należy potwierdzić ręcznie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: i_am_zews / Shutterstock

Źródło tekstu: XDA, oprac. własne