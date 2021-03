Konto na Facebooku zabezpieczysz fizycznym kluczem bezpieczeństwa

Facebook ogłosił rozszerzenie obsługi fizycznych kluczy bezpieczeństwa na urządzenia mobilne. Z tego rozwiązania można było korzystać na komputerach już od 2017 roku.

Od 2017 roku użytkownicy Facebooka mogą używać fizycznych kluczy bezpieczeństwa do logowania się na swoje społecznościowe konta na komputerze, co powinno lepiej chronić ich dane przed złośliwymi hakerami. Teraz można skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe i zalogować się do Facebooka na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android za pomocą klucza zabezpieczeń, dostępnego dla każdego, na całym świecie (tak twierdzi Facebook w komunikacie).

Co to jest sprzętowy klucz zabezpieczeń?

Fizyczne klucze bezpieczeństwa, które mogą być wystarczająco małe, aby zmieścić się na pęku kluczy, powiadamiają użytkownika Facebooka za każdym razem, gdy ktoś próbuje uzyskać dostęp do jego konta z przeglądarki lub urządzenia mobilnego, którego nie zostało rozpoznane przez serwis społecznościowy. Należy wtedy potwierdzić swoją tożsamość za pomocą klucza, którego nie mają atakujący.

Klucze zabezpieczeń można kupować bezpośrednio od firm, które je produkują lub sprzedają. Facebook nie produkuje kluczy sprzętowych. Dozwolone są zarówno klucze działające za pomocą technologii Bluetooth, jak i te podłączane bezpośrednio do telefonu przy użyciu złącza USB.

Aby skorzystać z uwierzytelniania za pomocą fizycznego klucza, należy w aplikacji Facebook na telefonie przejść do Ustawień, tam wybrać Bezpieczeństwo i logowanie, w sekcji Uwierzytelnianie dwuskładnikowe wybrać opcję Używaj uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz dodać metodę Security Key.

