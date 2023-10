Pułapka na Polaka. Zagrożeni użytkownicy znanej aplikacji

Booking.com to największy serwis na świecie z rezerwacją hoteli czy domków. Nic dziwnego, że oszuści wzięli na celownik jego użytkowników.

Booking.com to w tym momencie największy serwis z rezerwacją hotelów, domków czy mieszkań. Eksperci przewidują, że w ciągu kilku najbliższych lat stanie się też największym biurem podróży na świecie. Tak duża popularność nie umknęła oszustom, którzy postanowili wykorzystać użytkowników serwisu.

Oszustwo na Booking.com

Oszuści na całym świecie, w tym niestety w Polsce, wzięli na celownik użytkowników aplikacji Booking. Metoda jest niezwykle prosta, ale zarazem skuteczna. Hakerzy podszywają się na czacie serwisu pod hotele, w których składane są rezerwacje i informują, że wystąpił problem z płatnością. Jednocześnie podają sposób na ponownie opłacenie zamówienia.

To nic innego, jak zwykły atak phishingowy, który ma na celu wyłudzenie pieniędzy. Podawany przez nich link do płatności jest bardzo podobny do prawdziwego (np. https://booking[.]net725[.]com), więc wielu klientów daje się nabrać. Hotele odmawiają zwrotu pieniędzy, ponieważ nie mają nic wspólnego z tym oszustwem, więc nie ma ku temu podstaw. Przez to trudno o odzyskanie pieniędzy. Jedna z ofiar straciła w ten sposób ekwiwalent blisko 6800 zł.

