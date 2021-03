Apple naprawia zabezpieczenia w Safari. Tę aktualizację powinni zainstalować wszyscy

Firma Apple wydała aktualizację oprogramowania systemowego dla swoich smartfonów, tabletów, zegarków i komputerów. Lepiej ją zainstalować, ponieważ naprawia ona błąd zabezpieczeń w silniku przeglądarki internetowej Safari.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania firmy Apple jest bardzo mała, ale zawiera istotną poprawkę. WebKit, silnik renderujący przeglądarki Safari, zawierał lukę, która mogła zostać wykorzystana przez cyberprzestępców do wykonania dowolnego złośliwego kodu. Z tego powodu amerykański gigant zaleca wszystkim jak najszybsze zaktualizowanie oprogramowanie posiadanych iPhone'ów (do iOS 14.4.1), iPadów (do iPadOS 14.4.1), zegarków Apple Watch (do watchOS 7.3.2) i komputerów (do macOS 11.2.3).

Jak podaje firma Apple, naprawione właśnie błędy w przeglądarce Safari nie były jeszcze aktywnie wykorzystywane przez hakerów, co nie znaczy, że nie mogłoby się tak stać w najbliższej przyszłości.

Źródło tekstu: Apple