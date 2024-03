Przeklęty SMS. Jeśli go dostaniesz, tylko jedna reakcja jest OK

Na telefonach z Androidem krąży nowa wersja niezwykle niebezpiecznego trojana. Szkodliwe oprogramowanie atakuje aplikacje bankowe i kradnie pieniądze.

Mowa o nowej wersji trojana o nazwie Vultur. W odświeżonej wersji został on wzbogacony o nowe mechanizmy zdalnej kontroli, a poza tym lepiej ukrywa się na urządzeniu. Tym razem jest on rozprzestrzeniany za sprawą ataków hybrydowych, które wykorzystują metody socjotechniczne oraz smishing.

Niebezpieczny trojan na Androida

Atak rozpoczyna się od wysłania wiadomości SMS na numer ofiary. W niej znajduje się informacja o nieautoryzowanej transakcji na koncie z prośbą o skontaktowanie się w celu wyjaśnienia sprawy. Telefon zostaje odebrany przez oszustów, którzy próbują nakłonić nieświadomego użytkownika do zainstalowania szkodliwego oprogramowania.

W drugiej wiadomości przysyłają link do zmodyfikowanej wersji aplikacji McAfee Security, która ma zaszyty malware o nazwie Brunhilda. Po zainstalowaniu appka uruchamia dwa pliki APK i jeden DEX, dzięki którym oszuści zyskują zdalny dostęp do urządzenia. Poza tym w nowej wersji Vultur ma też kilka dodatkowych możliwości, które pozwalają atakującym między innymi na:

Działania związane z zarządzaniem plikami, w tym pobieranie, przesyłanie, usuwanie, instalowanie i znajdowanie plików na urządzeniu.

Korzystanie z usług ułatwień dostępu w celu wykonywania gestów klikania, przewijania i przesuwania.

Blokowanie wykonywania określonych aplikacji na urządzeniu, wyświetlanie niestandardowego kodu HTML lub komunikatu "Tymczasowo niedostępne" dla użytkownika.

Wyświetlanie niestandardowych powiadomień na pasku stanu w celu zmylenia ofiary.

Wyłączenie funkcji Keyguard w celu ominięcia zabezpieczeń ekranu blokady i uzyskania nieograniczonego dostępu do urządzenia.

Stąd już prosta droga do kradzieży pieniędzy z naszego konta. Dlatego po raz kolejny apelujemy o zdrowy rozsądek. Nawet w przypadku najlepiej zabezpieczonego telefonu słabym punktem zawsze jest człowiek. To nas najłatwiej oszukać, więc uważajcie, co instalujecie na swoich smartfonach.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: BleepingComputer