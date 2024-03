Pilnie usuń to z telefonu. Chodzi aż o 28 aplikacji

Aż 28 darmowych aplikacji w Sklepie Play zawierało szkodliwy kod. Jeśli korzystasz z którejś z nich, to natychmiast powinieneś ją odinstalować.

Eksperci ds. bezpieczeństwa wykryli ponad 25 aplikacji w Sklepie Google Play, które zawierały złośliwy kod. W większości były to darmowe VPN-y, które w rzeczywistości zmieniły urządzenie z Androidem w zombie, używane często do nielegalnej działalności.

Szkodliwe aplikacje w Google Play

Wszystkie z aplikacji służyły do przekierowywania ruchu botów przez zainfekowany telefon, dzięki czemu nie był on wykrywany przez systemy bezpieczeństwa i tym samym blokowany. Chociaż może się wydawać, że to nic złego, to w rzeczywistości oszuści mogą wykorzystywać nasze urządzenie do phishingu, spamu i wielu innych, szkodliwych działalności.

Problemem nie jest samo to, że nasze urządzenie może być wykorzystywane w oszustwach. W gorszym scenariuszu może się to wiązać nawet z konsekwencjami prawnymi, bowiem dla służb badających szkodliwą działalność widoczny może być nasz adres IP.

W sumie wykryto aż 28 takich aplikacji w Sklepie Play, z czego aż 17 to darmowe VPN-y. Pełna lista prezentuje się następująco:

Lite VPN Anims Keyboard Blaze Stride Byte Blade VPN Android 12 Launcher (by CaptainDroid) Android 13 Launcher (by CaptainDroid) Android 14 Launcher (by CaptainDroid) CaptainDroid Feeds Free Old Classic Movies (by CaptainDroid) Phone Comparison (by CaptainDroid) Fast Fly VPN Fast Fox VPN Fast Line VPN Funny Char Ging Animation Limo Edges Oko VPN Phone App Launcher Quick Flow VPN Sample VPN Secure Thunder Shine Secure Speed Surf Swift Shield VPN Turbo Track VPN Turbo Tunnel VPN Yellow Flash VPN VPN Ultra Run VPN

Jeśli któraś z nich znajduje się na waszym telefonie, to czym prędzej powinniście ją odinstalować. Co gorsze, niektóre z tych aplikacji po czasie ponownie pojawiły się w Sklepie Play. Co prawda nie zawierały już złośliwego kodu, ale ten mógł być wprowadzony w przyszłej aktualizacji, co jest częstą praktyką oszustów. Na szczęście Google zareagował już na doniesienia i wszystkie zostały usunięte.

Zobacz: Od dzisiaj nowy obowiązek. Rząd porządkuje smartfony Polaków

Zobacz: Google oszalał. Lepiej zachowaj ostrożność

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: BleepingComputer