Tajemniczy numer +48889739934 nęka Polaków. Wyjaśnijmy

Co najmniej od piątku Polaków niepokoi tajemniczy numer 889 739 934 – raportują czytelnicy. Mówiąc z lekkim przekąsem: spokojnie, to tylko kolejna próba phishingu.

Dostawa paczki została wstrzymana ze względu na brak numeru ulicy w paczce, czytamy we wiadomości SMS-owej. Rzecz jasna, jest też link do uzupełnienia rzekomego braku, a niektórzy twierdzą nawet, że do nich dzwoniono.

Na ekranie wyświetla się numer 889 739 934. Wedle schematu numeracji, należący do podsieci Heyah. ale to akurat mało istotne. Zdecydowanie istotniejsze jest natomiast to, że oszuści po raz kolejny próbują nabić Polaków w butelkę. Tym razem podszywając się pod Pocztę Polską.

Złodzieje kradną numery kart płatniczych

Fałszywa strona zawiera formularz, który wedle zapewnień ma zostać wypełniony danymi teleadresowymi. To jednak tylko przykrywka, gdyż na etapie zamykania wniosku użytkownik jest pytany także o numer karty płatniczej, termin jej ważności oraz kod CVC2/CVV2.

Sama strona może uchodzić za przygotowaną dość kompetentnie. Istotnie, dzięki skopiowanej komunikacji wizualnej, nieco przypomina witryny Poczty Polskiej. Choć widać też, że wiele elementów było tworzonych na kolanie i na przykład wspomniany formularz odpowiednio ostylowany już nie został.

Zauważmy, przed podobnym przekrętem już na początku miesiąca ostrzegał CERT Polska. Wówczas jednak wykorzystywano numery z zagranicznych stref, na przykład brytyjskie (+44) i tajlandzkie (+66). Tym razem numer może uchodzić za znajomy.

Poczta Polska już wydała zalecenia

Prawidłowy adres strony operatora to https://www.poczta-polska.pl, natomiast adres do śledzenia przesyłek wygląda tak: https://emonitoring.poczta-polska.pl/ – przypominano przy okazji pierwotnego incydentu. Wydano wówczas również krótką notkę informacyjną.

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w cyberświecie, warto się stosować do wymienionych niżej prostych zasad:

nie otwieraj podejrzanych linków, szczególnie od nieznajomych,

uważaj na wszelkiego rodzaju "okazje" w sieci,

weryfikuj autentyczność otrzymanej prośby czy informacji.

Jeśli stałeś się ofiarą ataku, jak najszybciej zgłoś to do swojego banku i do organów ścigania. Sprawy związane z Pocztą Polską (np. wykorzystujące logo Poczty) można również zgłaszać do CERT Poczta Polska (pracuje całodobowo), wysyłając wiadomość e-mail na adres incydent@poczta-polska.pl.

Źródło zdjęć: Shutterstock