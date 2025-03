Apple i Meta na celowniku UE. Szykują się kolejne kary

Od roku Komisja Europejska prowadzi dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń DMA przez takich gigantów, jak Apple, Google i Meta. Jak donosi agencja Reuters, Apple i Meta mogą spodziewać się kar finansowych za rzekome naruszenie przepisów mających na celu ograniczenie ich dominacji rynkowej.

Co ciekawe, według informacji od osób zaznajomionych ze sprawą, kary te mają być stosunkowo niewielkie, wręcz umiarkowane. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że DMA przewiduje kary do 10% rocznego globalnego przychodu firmy. Dla Apple'a, którego przychody w 2024 roku wyniosły imponujące 391,04 miliarda dolarów, 10% to niemal 40 miliardów dolarów. Meta, z przychodami na poziomie 164 miliardów dolarów, mogłaby zapłacić ponad 16 miliardów.

Jednak zamiast dążyć do surowych kar, unijne organy antymonopolowe kładą nacisk na zgodność z prawem. Umiarkowany wymiar kar ma wynikać z ograniczonego zakresu rzekomych naruszeń – biorąc pod uwagę niedawne wdrożenie DMA – oraz szerszych względów geopolitycznych.

Warto przypomnieć, że w lutym prezydent USA, Donald Trump, ostrzegł przed potencjalnymi cłami nałożonymi na kraje karzące amerykańskie firmy. Unia Europejska odrzuca jednak oskarżenia o niesprawiedliwe traktowanie amerykańskich gigantów technologicznych.

Ostateczna decyzja w sprawie kar jeszcze nie zapadła i może ulec zmianie. Jednak, zgodnie z zapowiedziami unijnej szefowej ds. konkurencji, Teresy Ribery, spodziewane jest ogłoszenie decyzji w tym miesiącu. Komisja Europejska odmówiła komentarza dla agencji Reuters.

W opublikowanym niedawno raporcie dotyczącym zgodności z DMA, Meta stwierdziła, że mimo intensywnych działań na rzecz dostosowania się do unijnych przepisów, regulatorzy wciąż domagają się działań wykraczających poza to, co jest określone w prawie. Apple w swoim raporcie powtórzył stanowisko, że narzucone zmiany zwiększają ryzyko dla użytkowników i deweloperów, powołując się na obawy związane z złośliwym oprogramowaniem, oszustwami i wyłudzeniami.