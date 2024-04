Zdjęcia Google z ważną zmianą. Możesz stracić zdjęcia

Google szykuje się do newralgicznej zmiany w aplikacji Zdjęcia Google. Ten popularny chmurowy i lokalny magazyn zdjęć oraz edytor zmieni zasady przechowywania zdjęć.

Większa elastyczność, ale i większe ryzyko utraty zdjęć

Doniesienia o zmianie w aplikacji wynikają z różnicy w kodzie aplikacji Google Photos dla Androida o wersji 6.79.0.624777117. Aplikacja może wkrótce oddać użytkownikowi decyzję ustalającą, kiedy nastąpi permanentna utrata zapisanych zdjęć. W tym momencie decyzja ta jest po stronie Google'a, a nowa funkcja jest czasowo nieaktywna, pomimo jej obecności w kodzie.

Masz 60 dni na odzyskanie zdjęć? Niekoniecznie

Aktualnie pliki po celowym lub przypadkowym usunięciu ich w aplikacji Zdjęcia Google trafiają najpierw do kosza. Tam jednak nie są przechowywane w nieskończoność — po 60 dniach są już nie do odzyskania.

Wygląda jednak na to, że Google chce dać użytkownikom większą swobodę. Firma jest już gotowa, by każdy z nas mógł sam ustalić okres karencji zupełnego usunięcia plików. Nie wiemy, na razie czy będą to okresy jedynie krótsze od domyślnych 60 dni, czy może wręcz przeciwnie — Google pozwoli roztargnionym użytkownikom na jeszcze większą beztroskę.

