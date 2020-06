Z Google Meet skorzystasz też w mobilnym Gmailu

Firma Google przespała trochę boom na wideokonferencje, więc teraz stara się skrócić dystans do konkurencji. Jej narzędzie Google Meet nie tylko zostało jakiś czas temu udostępnione bezpłatnie, ale także teraz zostanie wbudowane w aplikację Gmail dla smartfonów.

Już wcześniej Meet został zintegrowany z przeglądarkową wersją Gmaila na komputerach – w lewym dolnym rogu okna znalazła się zakładka Meet, pozwalająca rozpocząć spotkanie lub do niego dołączyć. Komunikator znalazł się także w kalendarzu Google’a. Z kolei w urządzeniach mobilnych jest też dostępna osobna aplikacja, którą instaluje się bezpłatnie ze sklepów. To jednak okazało się niewystarczające.

Firma Google poinformowała, że już wkrótce Google Meet pojawi się w aplikacji Gmail na Androida i iOS, aby użytkownicy mogli łatwiej dołączać do spotkań wideo z poziomu skrzynki odbiorczej. Jak to zostało zrealizowane? W sposób najprostszy z możliwych – w treści powiadomienia odebranego za pomocą Gmaila w smartfonie pojawia się link do spotkania na platformie Meet. Po jego kliknięciu otwiera się podgląd spotkania z małym okienkiem wideo i podstawowymi opcjami do wyboru. Po wskazaniu opcji „dołącz” telekonferencja na Meet otworzy się w pełnoekranowym oknie.

Meet w mobilnym Gmailu zyska osobną zakładkę, skąd będzie można szybko dostać się do harmonogramu zbliżających się spotkań lub dołączyć do trwającego spotkania za pomocą kodu. Będzie ją można jednak łatwo wyłączyć, gdyby funkcja Meet okazała się zbędna. W tym celu wystarczy otworzyć „hamburgerowe” menu ustawień i odznaczyć po prostu tę opcję.

Google Meet to narzędzie do wideokonferencji, które w maju zostało udostępnione bezpłatnie dla wszystkich chętnych. Wcześniej komunikator był dostępny wyłącznie jako część G Suite, pakietu narzędzi dla firm, instytucji i szkół. Z narzędzia można korzystać za pośrednictwem strony meet.google.com oraz aplikacji mobilnych, w gronie do 100 uczestników. Meet pozwala na korzystanie z takich funkcji jak dzielenie ekranu, napisy w czasie rzeczywistym czy rozszerzony widok kafelkowy. Co istotne, do 30 września nie obowiązuje limit czasowy spotkań w wersji darmowej, który wynosi 60 minut. Meet w Gmailu powinien pojawić się wraz z najnowszymi aktualizacjami aplikacji w sklepach mobilnych.

