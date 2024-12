YouTube z kontrowersyjną nowością. I to nie po raz pierwszy

YouTube TV ma otrzymać nowy mini-odtwarzacz w aplikacji na Androida. Projekt zakłada umieszczenie u dołu ekranu aplikacji miniaturowego odtwarzacza PiP. To taki sam kontrowersyjny odtwarzacz, który Google wprowadził na początku tego roku do głównej aplikacji YouTube.

YouTube TV z nowym mini-odtwarzaczem

YouTube dla Androida pożycza mini-odtwarzacz obrazu w obrazie z głównej aplikacji YouTube. Wcześniej mini-odtwarzacz był umiejscowiony na dole aplikacji. 9to5Google donosi, że nowy mini-odtwarzacz YouTube TV jest już dostępny w wersji 8.47.0 na Androida. Zawiera on przycisk odtwarzania/pauzy. przyciski do przewijania do przodu i do tyłu o 15 sekund oraz przycisk zamykania okna. Użytkownicy mogą dowolnie powiększać okno.

Jedno tylko dziwi - to, że Google zdecydował się zaadoptować ten mini-odtwarzacz w YouTube TV po fali krytki, która spadła na niego w aplikacji YouTube. Przypomnijmy, że mini-odtwarzacz wprowadzony był w lipcu i użytkownicy nie bardzo się z nim polubili i zgłaszali wiele usterek.

